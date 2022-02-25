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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام أودينيزي 1-1 بـ الدوري الإيطالي

صدى البلد

سقط ميلان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعته بأودينيزي، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح البرازيلي رافائيل لياو، التسجيل لميلان في الدقيقة 29، من متابعة لتمريرة ساندرو تونالي.

وعادل ديسنتي أودوجيو النتيجة لأودينيزي في الدقيقة 66، لينتهي اللقاء دون فائز بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 57 في المركز الأول، ورفع أودينيزي رصيده للنقطة 29 في المركز الرابع عشر.

وسيواجه فريق إنتر صاحب المركز الثاني بعد قليل نظيره جنوى ضمن منافسات نفس الجولة.

ميلان الدوري الايطالي أودينيزي جنوي إنتر

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