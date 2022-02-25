شوقى علام: لا اجتهاد حول النص الثابت بالقرآن .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الإجتهاد فى الحالات المثبتة فى القرآن يؤدى إلى زعزعة الثوابت والأستقرار المجتمعى، مؤكدا أن الثوابت لا تتغير بتغيُّر الزمان والمكان.

وأضاف شوقي علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق، لا مجال للاجتهاد أو التغيير فى الشريعة ولا يجوز أن يخالفها القانون.

وتابع المفتي: بالنسبة للأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب.

وأكد المفتى أن الاختلاف في الأمور الظنية هيِّن والخلاف حولها مستساغ، وهو من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التَّضاد.

وأضاف مفتى الجمهورية:لا اجتهاد مع نص، الثابت ما نزل به القرآن الكريم وما جاء في السنة مما لا يقبل الاجتهاد"