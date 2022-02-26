تنشيط السياحة: تسكين كل العالقين ممن تأثرت بلادهم بحركة الطيران بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.. فيديو

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه بالأمس قام وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني بعقد اجتماع موسع، مع كافة الاجهزة المعنية للسياحة بمصر وخرجنا بقرارات واضحة أن مصر ملتزمة بتأمين الوضع الخاص بالسائحين الأوكرانيين.

وأضاف عمرو القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه سيتم تسكين لكل العالقين لكافة السائحين من الجنسيات المختلفة ممن تأثرت بلادهم بحركة الطيران الدولى سيكون ضيف عزيز على مصر".

وتابع عمرو القاضي، أنأنه سيكون هناك تنشيط للسياحة المصرية لكل دول العالم، وسيحدث تباطئ بالسياحة الاوكرانية واتمنى أن يتم حلها.

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن قطاع السياحة المصري أثبت قدرة فائقة على المرونة وأن يحتوى اى ازمات .