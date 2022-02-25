خالد الصاوي: أحب البطولات الجماعية وأعمل بها طوال 15 عاما .. فيديو

قال الفنان خالد الصاوي، إنه يرحب دائما بالعمل ضمن البطولات الجماعية في الأعمال السينمائية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه طوال حياته على مدار 15 عاما استمر في تقديم بطولات جماعية .

وتابع الفنان خالد الصاوي، أن جميع العروض التي أخرجها وكتبها، كانت أعمالا جماعية وحتى اليوم يرحب بأي بطولات جماعية.

تماسيح النيل

وكشف الفنان خالد الصاوي عن أسباب حماسه للتواجد في فيلم تماسيح النيل الذي يعرض حاليا في دور العرض، إن ما جذبه للمشاركة في الفيلم هو حبه للأعمال الكوميدية ذات البطولة الجماعية التي اعتاد تقديمها منذ أن كان رئيسا لفريق مسرح كلية الحقوق أثناء دراسته بها.

ويجسد "الصاوي" دور رجل ثري يتعرض للنصب أثناء تواجده في رحلة نيلية، موضحا أن التصوير تم ما بين محافظتي الأقصر وأسوان حتى يبزر جمال الحضارة المصرية القديمة وآثارها.