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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مدار 4 أيام.. قطع الكهرباء عن 5 قرى ببني سويف بدءا من اليوم

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف فصل التيار عن 5 قرى بمركز بني سويف، على مدار 4 أيام خلال الأسبوع الحالي.
 

ومن المقرر أن يكون الانقطاع اعتبارًا من الساعة 8  صباحا حتى الساعة 11.30 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك القرى.

وقال القطاع في بيان سيتم قطع الكهرباء اليوم السبت 26 فبراير عن قرية سنور ، ويوم الأحد 27 فبراير عن قرية بني سليمان ، الاثنين 28 فبراير عن منشاة عاصم وظاظا، ويوم الخميس 3 مارس عن  قرية بني عفان ، "بحسب فترات القطع الموضحة".

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على مدار 4 أيام..قطع الكهرباء عن 5 قرى في بني سويف

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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