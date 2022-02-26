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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

بوتين بابا فانجا
بوتين بابا فانجا

لا يعلم الغيب إلا الله، حقيقة لا يمكن الجدال فيها، لكن الكثير من البشر يقتلهم الفضول حول المستقبل خاصة في ظل ما نشهده من مصير مجهول منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

 

مما دفع العديد من الناس لتذكر تنبؤات العجوز البلغارية الكفيفة «بابا فانجا»، والتي أكدت أن مصير الحرب سينتهي بحكم روسيا للعالم بمساعدة الصين.

 

بابا فانجا التي تنبأت بأحداث عالمية مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحكم أوباما كانت قد أثارت من قبل توقعات صادمة بشأن روسيا ومصير العالم.

 

ورغم وفاتها عن عمر يناهز 85 عامًا إلا أن نبوءاتها قد عاشت إلى يومنا هذاؤ ففي السابق أخبرت صحيفة ديلي ميل أن روسيا ستصبح "سيدة العالم" بعدما تتحول أوروبا إلى "أرض قاحلة".

 

وأضافت: "سيذوب كل شيء، كما لو كان جليدًا، ويبقى واحدًا فقط على حاله - مجد بوتين ومجد روسيا.. كثير من الضحايا هنا وهناك، ولن يستطيع أحد إيقاف روسيا".

 

كما أشارت إلى أن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» سيتعرض لمحاولة اغتيال، وسيكون القاتل عضوًا من فريقه الأمني، ولكنه سينجو.

 

ولدت فانجا في عام 1911، وفقدت بصرها بشكل غامض وهي في الثانية عشرة من عمرها خلال عاصفة شديدة، حيث يزعم أن  الإعصار حملها ودفعها على الأرض مما أفقدها البصر ولكن ليس البصيرة.

 

تركت فانجا وراءها تنبؤات تصل إلى عام 5079، وكانت تعتقد أن العالم سينتهي بحلول هذا العام، وبحسب ما ورد حققت نبوءاتها نجاحًا بنسبة 85 %.

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