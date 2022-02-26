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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم أخضر مجاني لأبناء الجالية الجزائرية بأوكرانيا

الجزائر
الجزائر

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية ، أنها تتابع تطورات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا.

وشددت على حرصها التام للعمل وتضافر الجهود من أجل سلامة أفراد الجالية الوطنية المقيمين في هذا البلد وذلك من خلال السفارة الجزائرية بكييف وبالتنسيق مع سفارتي الجزائر في وارسو وبوخارست.

كما جددت الوزارة نداءها لأعضاء الجالية المتواجدين في أوكرانيا للتقيد بالتوجيهات والإرشادات التي أحاطتهم بها سفارة الجزائر بكييف والتي تحاول في الظروف الصعبة السائدة حاليا، البقاء في تواصل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

كما تذكر الوزارة من جديد بالرقم الأخضر المجاني الذي تم وضعه تحت تصرف أبناء الجالية الجزائرية بهذا البلد.

وذلك للتواصل مع سفارة الجزائر بكييف: 500068-0800، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم استحداثه على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : 00 45 50 021

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