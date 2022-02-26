63.8 % تراجعا في واردات مصر من الجلود وأهم 5 دول مصدرة| تفاصيل وأرقام

تراجعت واردات مصر من الجلود واردات الجلود لمصر لتبلغ 2.512 مليون دولار 2021 مقابل 6.936 مليون دولار 2020 ، بنسبة تراجع 63.8 %

واكد تقرير المجلس التصديرى للجلود والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان مصر تستورد جلود من نحو 18 دولة، تستحوذ 5 دول منها على 76.1% من إجمالي واردات مصر بقيمة 1.911 مليون دولار 2021 في مقابل 5.503 مليون دولار خلال 2020 بتراجع 65.3%

واضاف التقرير ان دوله سلوفينيا تحتل المرتبة الأولى من الدول المصدرة للجلود للسوق المصرى بقيمة 732.936 ألف دولار 2021 مقابل 4.446 مليون دولار 2020 بتراجع 83.5%.

وجاءت تركيا بالمرتبة الثانية بقائمة الدول الموردة للجلود لمصر بقيمة 493.018 ألف دولار 2021 مقابل 23.062 ألف دولار 2020 بنمو 2038%، تليها لبنان بقيمة 273.929 ألف دولار في مقابل 258.496 ألف دولار بنمو 6%.

وتراجعت قيمة واردات مصر من الجلود من إيطاليا بنسبة 50.5% خلال العام الماضي، لتسجل 212.741 ألف دولار في مقابل 430.194 ألف دولار، ومن أمريكا بنسبة 42.5% لتبلغ 198.436 ألف دولار في مقابل 345.011 مليون دولار.

ارتفعت واردات مصر الأحذية والفوندي بنسبة 12.3% خلال 2021، لتسجل نحو 129.152 مليون دولار 2021 مقابل 115.049 مليون دولار 2020.