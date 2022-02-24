صادرات مصر الهندسية للقارة الأفريقية تسجل نصف مليار دولار في 2021

كشفت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يستهدف زيادة نسبة صادرات القطاع إلى السوق الأفريقية إلى 40%، خاصة مع رغبة بعض القطاعات التابعة لقطاع الصناعات الهندسية في الدخول إلى القارة الأفريقية.

وأضافت “حلمى” أن صادرات القطاع شهدت طفرة ملحوظة خلال 2021، محققة نسبة نمو تصل لنحو 39%، لتبلغ نحو 590,9 مليون دولار في مقابل 425 مليون دولار خلال 2020.

وأوضحت أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى من الدول الأفريقية المستوردة للصناعات الهندسية المصرية، مستحوذة على نسبة 17,3% من الإجمالي وبقيمة 102,5 مليون دولار.

وأكدت أن المرتبة الثانية من نصيب ليبيا بنسبة 15,7% وبقيمة 93 مليون دولار، ثم السودان بنحو 72,7 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا بقيمة 33,2 مليون دولار.