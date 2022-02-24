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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مصر الهندسية للقارة الأفريقية تسجل نصف مليار دولار في 2021

صدى البلد

كشفت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يستهدف زيادة نسبة صادرات القطاع إلى السوق الأفريقية إلى 40%، خاصة مع رغبة بعض القطاعات التابعة لقطاع الصناعات الهندسية في الدخول إلى القارة الأفريقية. 

وأضافت “حلمى” أن صادرات القطاع  شهدت طفرة ملحوظة خلال 2021، محققة نسبة نمو تصل لنحو 39%، لتبلغ نحو 590,9 مليون دولار في مقابل 425 مليون دولار خلال 2020.

1.2مليار دولار صادرات 183 شركة مصرية ضمن اتفاقية الكويز خلال 2021

274 مليون دولار صادرات مصرية للكويت خلال الـ 11 شهر الأولي من ٢٠٢١

وأوضحت أن  الجزائر تحتل المرتبة الأولى من الدول الأفريقية المستوردة للصناعات الهندسية المصرية، مستحوذة على نسبة 17,3% من الإجمالي وبقيمة 102,5 مليون دولار.

وأكدت أن المرتبة الثانية من نصيب ليبيا بنسبة 15,7% وبقيمة 93 مليون دولار، ثم  السودان بنحو 72,7 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا بقيمة 33,2 مليون دولار.

 

القارة الافريقية جنوب افريقيا السوق الإفريقى الصناعات الهندسية صادرات مصرية الدول الافريقية

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