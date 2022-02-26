جولة تفقدية لـ وزير الزراعة فى معرض الزهور

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة، منذ قليل، معرض زهور الربيع ، بحديقة الأورمان، اليوم السبت، وتفقد المعرض والمشاركين به.

وقام الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بتفقد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، واطمأن على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح.

وقال إن عدد المشاركين حوالي 240 عارضا من منتجي نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق، بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية ومنتجات رمضان.

وأضاف عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية وحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويشارك في افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة.

وأكد أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعرض مفتوح للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً وحتى ٣١ مارس المقبل.

جولة وزير الزراعة

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