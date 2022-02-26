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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعفاء جميع الوافدين إلى للبنان من إجراء فحص كورونا

لبنان
لبنان

قررت السلطات اللبنانية إعفاء جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص "PCR" لدى وصولهم لمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت سواء كانوا حاصلين على لقاح أو غير ملقحين، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من مارس.


جاء ذلك في تعميم جديد للمديرية العامة للطيران المدني بعد أيام من تعميم سابق يقضي بإعفاء الحاصلين على اللقاح بشكل كامل فقط.


واشترطت السلطات اللبنانية على الراغبين بالقدوم باستثناء الأطفال دون 12 عاما إجراء فحص "PCR" في أحد المعامل المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص حتى ركوب الطائرة، أو إجراء فحص كورونا السريع خلال 24 ساعة كحد أقصى مع إلزامية وجود رمز الـ QR، واستثنت السلطات اللبنانية من هذا الشرط جميع الحاصلين على جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو اللقاح ذي الجرعة الواحدة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.


وألزمت المديرية العامة للطيران المدني جميع الركاب الراغبين في القدوم إلى لبنان بالتسجيل على المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة اللبنانية للحصول على تصريح مرور طبي.


ويسري العمل حتى الثلاثاء المقبل بالقرار الذي يلزم جميع الوافدين حتى الملقحين بإجراء PCR إلزامي في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت مع تحصيل مبلغ 30 دولارا أمريكيا يتم دفعهم مسبقا عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة لإجراء الفحص.
 

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