جبالي يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة العيد الوطني

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

جاء في نص البرقية:

"فى الخامس والعشرين من فبراير تجتمع ذكرى عيد الاستقلال المجيد، مع ذكرى عيد التحرير لدولة الكويت الشقيقة، ذلك البلد الذى قيض الله له قيادة تتمتع بأخلاق الفرسان، يصلون ما أمر الله به أن يوصل."

وتابع رئيس مجلس النواب :"بهذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم لكم ولشعب الكويت الشقيق بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الجليلة، والتى انتزع فيها الشعب الكويتى الأبى استقلاله الوطنى ليقيم دولته الحديثة التى أصبحت محط أنظار العالم بما بلغته من نهضة ورفاهية ونمو، والتى لا تألو جهداً فى صناعة السلام العالمى، وفى توطيد علاقاتها بأشقائها العرب، وبناء الجسور التى تربطها بعالمها العربى، وتعزيز أطر العمل العربى المشترك".

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي إننا فى مصر نُثمن غالياً موقف الكويت الشقيق مؤازراً ومؤيداً لمصر.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة :" نكرر تهانينا القلبية لكم ولشعبكم العظيم وقيادته الحكيمة."