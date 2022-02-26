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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإعادة الانضباط إلى شوارع بيلا بـ كفر الشيخ

حملة لإعادة الانضباط
حملة لإعادة الانضباط إلي الشوارع في بيلا

 

شن مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات الموجودة بشوارع المدينة، لإعادة الانضباط إلي الشوارع، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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جاءت الحملة بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات ، بمشاركة مسعد صوان رئيس قسم الإشغالات بالمدينة، وقامت الحملة بإزالة جميع الإشغالات والمخالفات التي كانت تسبب تكدس مروري، وإشغالات الباعة الجائلين، والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعدى على حرمة الطريق، دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وشدد رئيس المدينة على استمرار حملات إزالة الإشغالات بصورة مستمرة لفرض هيبة الدولة والقانون وإعادة الانضباط للشارع، وضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمحالهم.

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