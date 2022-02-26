البنك المركزي:1.13 تريليون جنيه حجم نقود الاحتيايطي في نوفمبر الماضي

ارتفع حجم نقود الإحتياطي بنهاية نوفمبر الماضي إلى 1.013 تريليون جنيه مقابل 1.01 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 1,033 تريليون جنيه في سبتمبر 2021.



وقال البنك المركزي المصري عبر تقرير صادر عنه إن إجمالي النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري بنهاية نوفمبر السابق نخو 741.912 مليار جنيه مقابل 741.034 مليار جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ 739.81 مليار جنيه في سبتمبر 2021.



وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي المصري وفقا للتقرير نحو 271.64 مليار جنيه في نوفمبر 2021 مقابل 266.81 مليار جنيه في أكتوبر 2021 ومقارنة بـ 294.1 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام.



ووصلت جملة الأصول الأجنبية نحو 194.9 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 192.7 مليار جنيه في أكتوبر من نفس االعام ومقارنة بـ 236.9 مليار جنيه في سبتمبر السابق.



وبلغ صافي الأصول المحلية نحو 816.7 مليار جنيه في نوفمبر السابق مقابل 815.14 مليار جنيه في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ795 مليار جنيه في سبتمبر السابق.