النني يؤدي مناسك العمرة اليوم .. صور

قام محمد النني نجم آرسنال والمنتخب بأداء مناسك العمرة اليوم.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عددا من الصور له بملابس الإحرام.

وعلق “ أنا في المكان الذي أعشقه بشدة ”.

حقق فريق آرسنال فوزاً قاتلا على حساب نظيره وولفرهامبتون، بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب " الإمارات ".



وتمكن فريق وولفرهامبتون من تسجيل هدف التقدم عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 10، في حين سجل البديل نيكولاس بيبي هدف التعادل في الدقيقة 82.



وفي الدقيقة 90+5 سجل فريق آرسنال هدفاً قاتلاً عن طريق الحارس خوسيه سا بالخطأ في مرماه، بعدما تلقى لاكازيت تمريرة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة ارتطمت في المدافع ثم في الحارس وسكنت الشباك.



ورفع آرسنال رصيده الى 45 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، في حين رفع وولفرهامبتون رصيده الى 40 نقطة في المركز السابع.



ويملك آرسنال مباراتين مؤجلتين ضد توتنهام هوتسبير وتشيلسي ضمن الجولتين الـ22 والـ25.