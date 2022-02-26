لجنة شباب القومي للمرأة بالتعاون مع Cairo Runners تشارك فى ماراثون "SHE IS"

شاركت لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة صباح اليوم بالتعاون مع مبادرة Cairo Runners فى ماراثون"SHE IS"وذلك بحضور الاستاذة دينا حسين عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب وأعضاء اللجنة والأستاذة امل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة وعدد من موظفي المكتب.

أكدت الأستاذة دينا حسين على أن الهدف من مشاركة لجنة الشباب بالمجلس هو نشر الوعى برفض وتغيير للمسميات التى قد تمثل تمييزا لدى السيدات والفتيات بالإضافة إلى التوعية وتعزيز نمط حياة المصريين بشكل أكثر صحة وتشجيع فكرة ممارسة الرياضة في الشارع والأماكن العامة.

وأشارت الأستاذة امل عبدالمنعم إلى أن مكتب شكاوي المرأة شارك فى الماراثون بجناح للتعريف بدور مكتب شكاوى المرأة والخدمات التى يقدمها للشاكيات سواء الدعم النفسي او القانونى او الاجتماعى واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية ، او عبر الواتس اب على الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك ، مشيرة انه تم توزيع هدايا عينيه للمشاركين تتضمن كمامات انتجتها سيدات مصريات خلال التدريبات التى نظمها المجلس لهن.

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