عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب تستعرض مع وزير الطيران موقف الرحلات الجوية مع أوكرانيا وروسيا

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

أكدت النائبة نورا علي،رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، استمرار أعمال غرفة عمليات اللجنة لمتابعة كافة مستجدات وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع كافة الجهات المعنية.

وقالت النائبة نورا علي، إنها تواصلت مع معالي وزير الطيران المدني، الكابتن محمد منار عنبة، حيث أكد انتظام حركة الطيران (المنتظم) بين مصر وموسكو منذ أمس الجمعة، واستمرار دراسة إعادة السياح الأوكران والروس العالقين.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن وزير الطيران أوضح بأن هناك تشديد على كافة القرى والفنادق السياحية بتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للسياح العالقين.

وأوضحت رئيس اللجنة، أن هناك تنسيقا يجرى مع الجانبين الروسي والأوكراني فيما يخص خطة إعادة السياح المتواجدين على أرض مصر، ولم يصدر حتى الآن أي قرار في هذا الشأن.

وبسؤال سيادته عن أوضاع المصريين في أوكرانيا.. قالت رئيس اللجنة، إن أوضاع المصريين بخير وأن وزارة الطيران أعلنت كامل استعداداتها لخطة الاجلاء وفي انتظار الوقت والقرار المناسب لإعادتهم لأرض الوطن.

مجلس النواب وزير الطيران أوكرانيا وزير الطيران المدن وزارة الطيران لجنة السياحة والطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة جالا فهمي

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

التموين: تأمين سفينة وادى العرب وخروجها محملة بشحنة قمح من أوكرانيا

زيلينسكي يغادر كييف.. والقوات الأوكرانية تخلي مواقعها وتنسحب من لوجانسكايا

ترشيحاتنا

سمر والعشق الممنوع.. دفاع بيرين سات عن جرأة مشاهدها ومواجهة زوجها لمنتقديها

بعد 259 يومًا منذ إصابته بسكتة قلبية.. إريكسن يشارك في الدوري الإنجليزي

القضاء الإدارى: رفض دعوى منع إرتداء النقاب بالمدارس الحكومية والخاصة

التنمية المستدامة والحوكمة ومكافحة الفساد|6 محاور على أجندة المؤتمر الدولي لحقوق الانسان

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 150 ألف أوكراني بسبب الحرب و4 دول تستقبل اللاجئين

عقب مقتل 2 من مواطنيها في أوكرانيا.. اليونان تستدعي السفير الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

فيديو

الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

ظهور غريب لـ طليقة الفيشاوي.. خطوبة مجدي صبحي.. غياب فرقة أنغام عن حفلها

أجمل ليالي العمر.. خطوبة مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديوجراف

نجوم دعموا سمير صبري في محنته الصعبة.. وشكر خاص للرئيس السيسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ