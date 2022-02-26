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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شيرين الدريدي : السوشيال ميديا سبب معاناة أغلب المصدومين نفسيًا ..فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة شيرين الدريدي، متخصصة العلاقات الزوجية، إن معظم المصدومين نفسيا، صدموا بسبب التعارف الإلكتروني.

وأضافت “الدريدي” خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس" ، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن العديد من الشباب تعرضوا للصدمة بسبب التعرف على الفتيات عبر السوشيال ميديا والعكس، لافتة إلى أن اللجوء للسوشيال للتعارف والزواج يعني أن الشخص يعانى من العزلة.

ولفتت متخصصة العلاقات الزوجية، أن ليس كل البنات التى تعرض بياناتها عبر السوشيال ميديا، بل البنات المنفتحة.

وحذرت شيرين ، من تعميم فكرة الزواج عبر التعارف الإلكتروني. 

وكشفت عبير حسن "الخاطبة"، عن أغرب طلبات الزواج التى تلقتها خلال الفترة الماضية.

وقالت عبير "الخاطبة" من أغرب الطلبات راجل طلب يتجوز فتاة تنجب "توأم"، وهناك العديد من السيدات من تطلب زوجة ثانية لزوجها.

وتحدثت عن طريقتها فى المساعدة على التعارف والخطوبة والزواج عبر بيدج "الخاطبة" على فيسبوك
الراجل من حقه يقعد على البساط ويختار ست البنات.

طالبو الزواج

وأوضحت عبير، أن كل الفئات “ العذاب، المطلقين ، والأرامل، تطلب الزواج، معقبة :” بعض الرجال المتزوجين يطلبون زوجة ثانية".

وأكدت عبير الخاطبة، أنها تساعد في التعارف، وعلى الطرفين التأكد من أن الطرف الأخر مناسب له، لافتة إلى أنها تتلقى طلبات تعارف وزواج حتى من خارج مصر.

التعارف الإلكتروني العلاقات الزوجية التعارف السوشيال ميديا العلاقات

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