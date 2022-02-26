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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوداد يسجل الثالث في شباك الزمالك ويقضي على آمال الأبيض

صدى البلد

احرز الوداد المغربي الهدف الثالث في شباك الزمالك من عمر الشوط الثاني  في  اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

وجاء هدف الوداد الثالث في الدقيقه ٨٨ 

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد سيد زيزو من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 

وأدرك الوداد المغربي، في الدقيقة 27 عن طريق زهير المرتجي.

وجاء هدف الوداد المغربي الثاني، في الدقيقة 37 عن طريق أمين فرحان من متابعة جيدة مستغلا خطأ أبو جبل في الخروج من مرماه.

وتلقي يوسف أوباما أول بطاقة صفراء بسبب لمسة يد في الدقيقة 10.

وتوغل سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب في الدقيقه الثانية.

وتراجع الوداد المغربي منذ بدايه الشوط الثاني دفاعيا بعد استحواذ الزمالك علي وسط الملعب

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك أعلن عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا والتي انطلقت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي "محمد الخامس" بالدار البيضاء.
وضم التشكيل كلا من: 

تشكيل الزمالك أمام الوداد

محمد أبو جبل في حراسة المرمى 
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي
خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما  - محمود عبد الرازق شيكابالا  - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو 
خط الهجوم : سيف الجزيري.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي  - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - رزاق سيسيه.

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