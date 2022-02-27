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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تتوقع الموت..سيدة أوكرانية تهدي بذور دوار الشمس لجندي روسي.. فيديو

سيدة تواجه جندي
سيدة تواجه جندي

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بامرأة أوكرانية لشجاعتها، بعد أن واجهت جندياً روسياً يحمل السلاح، وقدمت له بذور دوار الشمس «حتى تنمو عند وفاته».
 

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ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، التقطت الكاميرات المرأة وهي تعبّر عن غضبها عندما غزت روسيا أوكرانيا، مع توغل الدبابات عبر الحدود، واستهداف الضربات الجوية المدن الكبرى.
 


ويمكن رؤية المرأة في الفيديو وهي تسأل الجنود: «من أنتم؟»، فقال لها جندي يقف في الشارع: «لدينا مهام هنا، يرجى السير على هذا النحو».

وعند سؤالها عما إذا كانوا روساً، قالت: «إذن ما الذي تفعلونه هنا؟».

وبينما كان الجنود يحاولون تهدئتها، قالت المرأة الغاضبة: «أنتم فاشيون! ما الذي تفعلونه على أرضنا بكل هذه الأسلحة؟».

وتابعت: «خذ هذه البذور وضعها في جيبك، لذلك على الأقل سينمو دوار الشمس عندما تستلقي هنا».

ويظهر الفيديو مواصلة المرأة محاولتها إعطاء الجندي بذور دوار الشمس، وهي الزهرة الوطنية لأوكرانيا.


تم نشر مقطع الفيديو عبر الإنترنت من قبل «إنتر نيوز أوكارنيا»، وهي مؤسسة خيرية إعلامية مستقلة مقرها في كييف. منذ ذلك الحين، انتشر المقطع بشكل كثيف على وسائل التواصل الاجتماعي وحقق أكثر من مليوني مشاهدة، وأثار تدفقاً من التعليقات العاطفية.

وقال مستخدم عبر «تويتر»: «من المرجح أن تكون الأيام والليالي المقبلة في أوكرانيا طويلة وشاقة. لكن مع الروح التي تظهرها هذه المرأة، قد يجد بوتين أنه لن يتمكن من تحقيق هدفه».

وكتب آخر: «هل أنا الوحيد الذي يشاهد ذلك مراراً وتكراراً، ويشعر بقشعريرة في كل مرة؟».

يأتي الفيديو مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثاني وسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف.

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