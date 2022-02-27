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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زهقنا.. شقيق عادل إمام ينفعل على الهواء بسبب شائعة وفاة الزعيم |فيديو

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

رد عصام إمام على شائعة وفاة شقيقه الزعيم عادل إمام التى انتشرت اليوم عبر السوشيال ميديا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع  برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، قائلا:" لا اعرف سبب إطلاق مثل تلك الشائعة أحنا زهقنا"، مؤكدا أن هذه الشائعة تكررت كثيرا.

تصريح

وأضاف شقيقه عادل إمام، أنه عندما تكون هناك أي مستجدات حول الزعيم سيتم التصريح بها مباشرة.

وتابع:  إن الزعيم بخير وصحته على ما يرام، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده ويستمتع معهم بهذه الأوقات، ويقرأ ما هو جديد.

وأعرب شقيق عادل إمام عن انزعاجه من الشائعات التي تتردد بشكل دوري عن الزعيم رغم نفيه المتكرر له في عدة وسائل إعلامية.

الزعيم عادل امام عادل إمام الإعلامي عمرو أديب

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