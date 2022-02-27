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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلطان البازعى : الممارسة المسرحية موجودة بالسعودية منذ 7 عقود

صدى البلد

قال سلطان البازعي، الرئيس التنفيذى لهيئة المسرح بالسعودية، أن رؤية المملكة السعودية 2030 وضعت الثقافة ضمن عمليات التنمية.

وأضاف البازعي خلال مداخلة هاتفية مع  برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الثقافة أصبحت جزء من جودة الحياة، لافتا إلى أن الثقافة كانت مهمشة فى أوقات سابقة.

هيئات الثقافة


وتابع سلطان البازعي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرف على هيئات الثقافة، لرفع مستهدفات الثقافة .

وأضاف سلطان البازعي، المسرح جزء من الثقافة السعودية، معقبا:" الممارسة المسرحية موجودة في المملكة منذ  7 عقود".

وأوضح سلطان البازعي، أن الجمهور السعودى متعطش لأن يكون االعروض المسرحية موجودة باستمرار.

سلطان البازعي هيئة المسرح السعودية المملكة السعودية المسرح

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