العلمية لمكافحة كورونا: جميع مراكز التطعيم ضد الفيروس مفتوحة أمام المواطنين

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن معظم المواطنين المصريين تلقوا اللقاح، معقباً: "التطعيم يجري على قدم وساق .. وجميع اللقاحات متوفرة .. وجميع مراكز التطعيم ضد كورونا مفتوحة أمام المواطنين بدون تدافع وبدون تزاحم".

وأضاف محمد النادي في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن مصر تواجه مشكلة وهي وجود بعض المواطنين لديهم نوع من عدم الاقتناع بالتطعيم وفكرة اللقاح، مشيراً إلى أن هناك نوع آخر من المواطنين يقومون بعمل شهادة تطعيم مزورة للتمكن من دخول الجهات الحكومية.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قائلاً: "هذا النوع من المواطنين احنا حتى الآن مش عارفين نتعامل معاهم .. لكن نحن قربنا على تحقيق أكثر من 50% من الهدف في الحصول على التطعيم سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة المعززة".

ووجه محمد النادي رسالة للمواطنين قائلاً: "المسئولية مزدوجة ومشتركة .. الدولة عليها واجب بإنها توعي وتوجه وتوفر .. وده الدولة عملته بالفعل لأننا الدولة الوحيدة الموجود بها كافة التطعيمات .. ومسئولية المواطن تكمن في ذهابه لتلقي اللقاح".