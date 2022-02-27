برسي تاو فشنك.. فرج عامر يطالب بالدفع بحسام حسن بعد خسارة الاهلى

عبر المهندس فرج عامر، رئيس سموحة السكندري السابق ،عن حزنه لخسارة النادى الاهلي من صن دوانز بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب فرج عامر ، عبر صفحتة بموقع التاصل الاجتماعى “ فيسبوك ” “ هزيمة الاهلي احزنتني جدا ، وشعرت ان نقل الكرة اسهل في ارجل صنداونز من بداية المباراة ، الاتدفاع الكبير في الشوط الثاني .

واشار " استعجال الفوز فتح مساحات في ظهر الاهلي ، لابد من الدفع بحسام حسن من البداية ، برسي تاو فاشنك علي الاقل النهاردةً، معلول افتقد دقة تصويبة وتمريراتة ”.

و انتهت احداث مباراة الاهلي وصن داونز بفوز الاخير بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل المباراة..

لم يشكل اي من الفريقين خطورة على مرمى الآخر خلال الربع ساعة الاولى من المباراة، بخلاف كرة محمد شريف الذي حاول خلالها التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن لم تكتمل..

اشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه ميزواري لاعب صن داونز بعد تدخل عنيف مع ياسر ابراهيم مدافع الاهلي في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

ثم اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه موكوي، المدرب المساعد بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

واستمر اللقاء بدون اهداف حتى الدقيقة 30 من عمر المباراة، ولم يكون الاهلي او صن داونز هجمة يهدد بها المرمى.

حاول اليو ديانج لاعب الاهلي ان يجد حلاََ في المباراة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36، وسدد كرة صاروخية على مرمى صن داونز ولكن علت المرمى بقليل.

مرر طاهر محمد طاهر كرة رائعة لمحمد هاني لاعب الاهلي، وسدد هاني صاروخية ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للاهلي في الدقيقة 45 من عمر المباراة، وسددها معلول ولكن تألق حارس صن داونز مرة اخرى لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

كاد أن يسجل صن داونز هدف التقدم في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعد تسديدة وصلت لمرمى الشناوي عن طريق الخطأ من أقدام لاكاي لاعب الفريق الجنوب افريقي.

وفي الدقيقة 56 سدد لاكاي لاعب صن داونز كرة صاروخية نحو مرمى الاهلي ولكن تمكن محمد الشناوي حارس المارد الاحمر من ابعادها عن مرماه.

وفي الدقيقة 60 سدد علي معلول لاعب الاهلي كرة قوية على مرمى صن داونز ولكن لم تشكل خطورة على الفريق الجنوب افريقي.

سجل برسي تاو هدف في مرمى صن داونز في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل.

استطاع تابيلو مورينا لاعب صن داونز من تسجيل الهذف عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد صن داونر للنقطة 7 ويتصدر المجموعة بينما يتجمد رصيد الاهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.