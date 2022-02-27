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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 27 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة حول العال ويأتي على رأسهم نهائي  كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي.
 

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
تشيلسي X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام  X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X  أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
تورينو X كالياري – الساعة 1:35 ظهرا

هيلاس فيرونا X   فينيزيا – الساعة 4 عصرا    

سبيزيا X روما - الساعة 7 مساء    

لاتسيو X نابولي – الساعة 9:50 مساء            

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج  X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء    

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X ستاد ريمس – الساعة 2 ظهرا        

ستاد بريست 29  X لوريان – الساعة 4 عصرا

أنجيه  X لانس – الساعة 4 عصرا          

ميتز  X نانت – الساعة 4 عصرا          

كليرمون فوت X بوردو – الساعة 4 عصرا              

تروا  X مارسيليا – الساعة 6 مساء

ليون  X ليل – الساعة 9:45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي  
جيرسونسبور X جوزتبه – الساعة 12:30 ظهرا              

ألتاي  X جازينتاب – الساعة 12:30 ظهرا              

ألانياسبور   X قونيا سبور – الساعة 3 عصرا            

هاتاي سبور X يني ملطية سبور – الساعة 3 عصرا          

جالاتا سراي X تشايكور ريزا سبور – الساعة 6 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودى
الباطن X الفيصلي – الساعة 2:50 عصرا                

الطائي X التعاون – الساعة 3:10 عصرا                  

الفتح  X الاتفاق – الساعة 5:15 مساء                      

الفيحاء X الشباب – الساعة 7:40 مساء  

 

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية
 

مازيمبي X  القطن الكاميرونى – الساعة 3 عصرا            

الاتحاد الليبي X شبيبة الساورة – الساعة 6 مساء

أوثو دويو X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء

الحرس الوطنى X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساء

رويال ليبوباردس X اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء  

بيراميدز X الصفاقسي– الساعة 6 مساء

نهضة بركان X سيمبا – الساعة 9 مساء

الأهلي طرابلس X زاناكو – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X غزل المحلة – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport
 

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