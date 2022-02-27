مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 27 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة حول العال ويأتي على رأسهم نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
تشيلسي X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
تورينو X كالياري – الساعة 1:35 ظهرا
هيلاس فيرونا X فينيزيا – الساعة 4 عصرا
سبيزيا X روما - الساعة 7 مساء
لاتسيو X نابولي – الساعة 9:50 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوخوم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X ستاد ريمس – الساعة 2 ظهرا
ستاد بريست 29 X لوريان – الساعة 4 عصرا
أنجيه X لانس – الساعة 4 عصرا
ميتز X نانت – الساعة 4 عصرا
كليرمون فوت X بوردو – الساعة 4 عصرا
تروا X مارسيليا – الساعة 6 مساء
ليون X ليل – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
جيرسونسبور X جوزتبه – الساعة 12:30 ظهرا
ألتاي X جازينتاب – الساعة 12:30 ظهرا
ألانياسبور X قونيا سبور – الساعة 3 عصرا
هاتاي سبور X يني ملطية سبور – الساعة 3 عصرا
جالاتا سراي X تشايكور ريزا سبور – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودى
الباطن X الفيصلي – الساعة 2:50 عصرا
الطائي X التعاون – الساعة 3:10 عصرا
الفتح X الاتفاق – الساعة 5:15 مساء
الفيحاء X الشباب – الساعة 7:40 مساء
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية
مازيمبي X القطن الكاميرونى – الساعة 3 عصرا
الاتحاد الليبي X شبيبة الساورة – الساعة 6 مساء
أوثو دويو X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء
الحرس الوطنى X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساء
رويال ليبوباردس X اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء
بيراميدز X الصفاقسي– الساعة 6 مساء
نهضة بركان X سيمبا – الساعة 9 مساء
الأهلي طرابلس X زاناكو – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سموحة X غزل المحلة – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport