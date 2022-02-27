مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 27 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة حول العال ويأتي على رأسهم نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي.



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

تشيلسي X ليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو X كالياري – الساعة 1:35 ظهرا

هيلاس فيرونا X فينيزيا – الساعة 4 عصرا

سبيزيا X روما - الساعة 7 مساء

لاتسيو X نابولي – الساعة 9:50 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوخوم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو X ستاد ريمس – الساعة 2 ظهرا

ستاد بريست 29 X لوريان – الساعة 4 عصرا

أنجيه X لانس – الساعة 4 عصرا

ميتز X نانت – الساعة 4 عصرا

كليرمون فوت X بوردو – الساعة 4 عصرا

تروا X مارسيليا – الساعة 6 مساء

ليون X ليل – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

جيرسونسبور X جوزتبه – الساعة 12:30 ظهرا

ألتاي X جازينتاب – الساعة 12:30 ظهرا

ألانياسبور X قونيا سبور – الساعة 3 عصرا

هاتاي سبور X يني ملطية سبور – الساعة 3 عصرا

جالاتا سراي X تشايكور ريزا سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودى

الباطن X الفيصلي – الساعة 2:50 عصرا

الطائي X التعاون – الساعة 3:10 عصرا

الفتح X الاتفاق – الساعة 5:15 مساء

الفيحاء X الشباب – الساعة 7:40 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية



مازيمبي X القطن الكاميرونى – الساعة 3 عصرا

الاتحاد الليبي X شبيبة الساورة – الساعة 6 مساء

أوثو دويو X المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء

الحرس الوطنى X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساء

رويال ليبوباردس X اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء

بيراميدز X الصفاقسي– الساعة 6 مساء

نهضة بركان X سيمبا – الساعة 9 مساء

الأهلي طرابلس X زاناكو – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X غزل المحلة – الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport

