يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 27 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 – 2 – 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.4652 جنيه، والبيع 17.7453 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 20.906 جنيه، والبيع 21.1514 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1997 جنيه، والبيع 12.3976 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3468 جنيه، والبيع 2.3847 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.7399 جنيه، والبيع 1.784 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.6396 جنيه، والبيع 1.6768 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0531 جنيه، والبيع 17.0531 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5107 جنيه، والبيع 13.6679 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1701 جنيه، والبيع 11.391 جنيه.