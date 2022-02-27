شاهد.. مصر تحصد الميدالية الذهبية للتجديف في بطولة العالم للصالات المغلقة

توج اللاعب محمد الحسيني، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فى بطولة العالم للتجديف داخل الصالات الأرجوميتر بالمركز الأوليمبي بالمعادي، والتى أقيمت فى الفترة من 25 حتى 26 من فبراير 2022 م .



وقال الكابتن محمد الحسيني ، الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة تجديف الصالات، :" بطولة تجديف الصالات كان زيها زي أي بطولة تانية كان بيتم تحديد دولة معينة وبتتعمل البطولة فيها ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا البطولة اتعملت أونلاين".

وأضاف" الحسيني" عبر "زووم" ببرنامج" 8 الصبح" والمُذاع على فضائية " دي إم سي"، :" كنا عاملين استعداد كويس جدًا للبطولة عشان نعوض السنة اللي فاتت عشان المراكز بتاعتنا مكنتش أحسن حاجة".

من جانبه، عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن إنجازات لاعبي منتخب مصر في التجديف داخل القاعات .

وقال عمرو النوري ، رئيس الاتحاد المصري للتجديف ، خلال التقرير ، إن جائحة كورونا جعلت مسابقات هذا العام " أون لاين " ، ويتم تنظيمها من خلال الاتحاد الدولي لرياضة التجديف في سويسرا .

وأوضح " النوري " ، أن مسابقة العام الحالي يشترك فيها 25 دولة ، ويتم قبل عمل تصفيات على مستوى القارات ، وقارة افريقيا ، متابعا أن هناك 22 لاعبا مصريا مشاركا في هذه البطولة .

يذكر أن الدكتور عمرو النوري ، احتفظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد التجديف التي أقيمت في نوفمبر الماضى في مقر الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة.

وفاز النوري، بمنصب الرئيس بعد حصد 9 أصوات من إجمالي 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وتنافس النوري، مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، واللواء سامى أبو العلا، والدكتور حسين عبد السلام واللواء محمود طارق.

كما فاز فى عضوية مجلس اتحاد التجديف كل من مصطفى عبد الجواد وإيهاب حسان وشريف القماطي وحاتم طاهر ونورهان مصطفى وعصام الجلاد ورانيا محمد علوان وإبراهيم عادل أيوب.

