نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش القوائم المالية لعام 2021

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية جلسة لمناقشة القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2021 بحضور أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية.

وناقشت الجلسة القوائم المالية لنقابة المهندسين فى الشاطبى ومدينة برج العرب ونادى المهندسين سابا باشا والايرادات والمصروفات لكل مقرات النقابة تمهيدا للجمعية العمومية المنعقدة يوم الاثنين 28 فبراير الجارى.

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كما ناقش المراقب المالى التحديات التى واجهت الإدارة المالية لعام 2021 أهمها جائحة كورونا وأزمة غلق الشاطئ ومنع إقامة الحفلات بداية من مارس 2021 ، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء والإدارة المحلية بإيقاف أية أعمال بناء والتراخيص والتى تسببت فى ايقاف أعمال التطوير والصيانة لفترة زمنية.

كما ناقش اللقاء إيرادات النشاط فى نادى المهندسين سابا باشا والتى حققت أرباحا كبيرة أكثر من المخطط لها والتى تعود بالنفع على المهندس والخدمات المقدمة له فى النادى.

وفى نهاية الجلسة تم الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية وتوضيحها من خلال مسئولى الإدارة المالية والحسابات.