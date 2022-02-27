Uncharted يحافظ على صدارة شباك التذاكر العالمي قبل أيام من طرح The Batman

حافظ فيلم توم هولاند الجديد Uncharted على صدارة شباك التذاكر العالمي، محققا إيرادات متزايدة منذ طرحه منتصف فبراير الجاري، قبل أيام من التهديد المرتقب له من قبل النسخة الجديدة من حارس الليل في فيلم The Batman.

بلغت إيرادات فيلم Uncharted أكثر من 66 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، فيما حقق حوالي 154 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

ومن المتوقع أن يتزحزح فيلم Uncharted عن القمة خلال الفترة المقبلة، أسوة بفيلم سبايدر مان الجديد الذي فشل في تحقيق 2 مليار دولار إيرادات بسبب المنافسات القوية لأعمال أخرى وكلاهما من بطولة توم هولاند.

فيلم Uncharted

بدء عرض فيلم توم هولاند الجديد Uncharted في السينمات العالمية الأسبوع الماضي، وحقق حوالي 22 مليون دولار في 15 سوقا خارجيا من بينها كندا، وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا.

يستمد Uncharted نجاحه من تفوق فيلم سبايدر مان الجديد الذي يقوم ببطولته أيضا الممثل الشاب توم هولاند، بعدما حقق أرقاما قياسية على مستوى إيرادات السينما العالمية خاصة في زمن الوباء.

فيلم Uncharted المستوحى من لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم، تدور أحداثه حول ناثان دريك المغامر الذي يبحث عن كنز، ويواجه الكثير من المصاعب في سبيل تحقيق ذلك.

يتعقب مارك والبيرج وتوم هولاند الكنز الكبير الذي لم يعثر عليه مطلقا من قبل، ويكتشفان أدلة حول شقيق ناثان المفقود منذ فترة طويلة، وظهر في الفيديو الدعائي كيفية تكييف تفاصيل اللعبة في المشاهد السينمائية.

فيلم Uncharted من إخراج الأمريكي روبن فليشر، يشارك في بطولته إلى جانب توم هولاند ومارك والبيرج كل من أنتونيو بانديراس، وتاتي جابرييل، صوفيا علي.

وتبدأ السينمات المصرية عرض فيلم باتمان الجديد من يوم الأربعاء 2 مارس، الذي يقوم ببطولته روبرت باتينسون ويستعرض قصة الرجل الوطواط الشاب الذي حمل لواء الدفاع عن مدينة جوثام في الظلام، ويواجه أشرارها المعروفين بشراستهم.

فتحت السينمات المصرية باب حجز تذاكر فيلم باتمان الجديد منذ فترة، ومازال الحجز مستمرا لتجربة أحدث نسخ شركة وارنر بروس عن فارس الظلام وحياته منذ كان شابا، وتعاونه مع كات وومان.

يعرض فيلم The Batman بتقنية الأيماكس والـ 3D، لاحتوائه على العديد من مشاهد الأكشن والأحداث المثيرة التي تشهدها مدينة جوثام الشهيرة.