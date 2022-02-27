طلب إحاطة في البرلمان بشأن كوكسال بابا.. فيديو

رغم مرضه إلا أنه كان شغوفا بلعبة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا، وكثيرًا ما يتباهى بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة 3 سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.



كانت بداية شهرته الحقيقية عام 2016 حين نشر فيديو، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم في الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 ملايين مشاهدة، ومن وقتها عرف بالرجل الأكثر تعصبًا إذ إنه سريع الغضب ويعبر عن ذلك بطريقة كوميدية.

والآن لديه أكثر من 2 مليون متابع على حسابه بموقع انستجرام، وأكثر من مليون ونصف متابع على موقع تيك توك، وأكثر من مليون متابع على موقع يوتيوب، وحصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب بعد تخطي قناته المليون متابع..

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