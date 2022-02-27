زعيم لوجانسك يتهم القوات الأوكرانية باستخدام تكتيكات الأرض المحروقة أثناء الانسحاب

اتهمت قوات لوجانسك ودونيتسك ووزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا القوات القومية المتطرفة الأوكرانية باستخدام المدفعية الثقيلة ضد المناطق الحضرية التي انسحبوا منها.



وزعم رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية ليونيد باشنيك أن القوات القومية الأوكرانية المنسحبة من المستوطنات في لوغانسك تدمر كل شيء في طريقها.



وقال باشنيك في حديثه لوسائل الإعلام الروسية يوم الأحد 'لقد أظهر هذا النظام الإجرامي وجهه الحقيقي، إن التشكيلات المسلحة للفاشيين الأوكرانيين، التي أدركت يأس مقاومتهم ، في كراهيتهم العاجزة ، تدمر كل شيء في طريقهم أثناء انسحابهم، إنهم يفتحون النار على المباني السكنية ، ويلجمون المنطقة، ويدمرون أهداف البنية التحتية المدنية.



وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الروسية مفرزة آزوف - وهي وحدة نازية جديدة صريحة تابعة للحرس الوطني الأوكراني ، باستخدام مدفعية غراد ثقيلة لضرب مناطق سكنية ومدرسة على مشارف مدينة ماريوبول على خط المواجهة ، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص المدنيين.



وفي اليوم السابق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات القومية بقصف المناطق السكنية في ستاروبيلسك في الجزء الذي كانت تسيطر عليه كييف سابقًا من منطقة لوغانسك ، باستخدام قاذفات جراد ، بعد الانسحاب من المدينة ، مما تسبب مرة أخرى في وقوع إصابات بين السكان المحليين.



واتهمت القوات الروسية ، الأحد ، التشكيلات الأوكرانية باستخدام ذخائر مملوءة بالفوسفور بالقرب من مطار جوستوميل خارج كييف على نطاق واسع. إن استخدام مثل هذه الأسلحة محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة لعام 1980.

وفي تطور ذي صلة ، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية تعمدت وضع قاذفات من طراز جراد في مناطق سكنية في كييف ، بما في ذلك ميدان شيفتشينكو - وهو تكتيك يُزعم أن مدربين أمريكيين علمهم بهما بهدف تعظيم الخسائر في صفوف المدنيين في حالة الرد الانتقامي على النيران.



يؤكد الجيش الروسي أنه فعل كل ما في وسعه لمنع العملية في أوكرانيا من التحول إلى مستنقع دموي في المناطق المكتظة بالسكان ، وقد تجنبت قواته إلى حد كبير المدن خلال الأيام الثلاثة الأولى من العملية لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

كما ميزت موسكو بين كتائب المتطوعين القومية المتطرفة ، مثل آزوف ، والجيش الأوكراني النظامي. ودعا الرئيس بوتين يوم الجمعة الجيش الأوكراني إلى انتزاع السلطة من 'عصابة الحشاشين والنازيين الجدد' في كييف.



وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم الخميس بعد طلب رسمي للمساعدة من حلفائها في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية و LPR بينما كانوا يسعون لمواجهة الهجمات المتزايدة من القوات الأوكرانية. واعترفت موسكو بالجمهوريات كدولتين مستقلتين يوم الاثنين.