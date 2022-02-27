مستعد لمواجهة العالم وحيدا.. لغة جسد بوتين أثناء إعلان الحرب ضد أوكرانيا

عرضت قناة العربية تقريرا بشأن لغة الجسد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طبقا لخبراء في هذا الشأن.

وحسب التقرير المعروض فأن "الألفاظ"، تمثل فقط 40% من لغة اتصال الرئيس بوتين، أما الـ 60% هي لغة جسد من تعبيرات وإيماءات وحركات.

ونقلا عن "جودى جيمس خبيرة لغة جسد بريطانية"، يهدف الرئيس بوتين من الجلوس وحيدا اثناء خطاباته إلى إيصال رسالة وهى "مستعد مواجهة العالم وحيدا".

وتابعت "جيمس" تحليل خطاب بوتين المتلفز أثناء اعلان الحرب على أوكرانيا، فأن جلوسه أمام مكتب لم يوضع عليه شيء يدل على التركيز وإعلان الطوارئ، والتليفونات إلى جواره تعنى أنه حاضر وعلى تواصل دائما.

لا رجعة في قراراته

وأضافت: ظهور أذن بوتين اليسرى ناحية التليفون تشير إلى أنه لا رجعة في قراراته، لأنه حسب الدارسات فإن البشر يستخدمون الأذن اليمنى عند استعدادهم للنقاش.

أوضحت، جودى جيمس ان جلوس بوتين المرتاح على الكرسي أثناء إعلان الحرب لا يظهره كقائد عسكرى بل أكثر كمدير أعمال، والهدف إيصال رسالة أنه ليس معتديا أو محتلا، و بالنسبة لاتكاء الزراع على المكتب توحى بالقوة والسلطة، وحركة يديه السلسة من حين لآخر تعنى أنه مرتخ وواثق وغير قلق.

أما عن لغة عيني بوتين، فقالت، التحديق بصمت إلى الكاميرات يعد تصريح قوى، فهي من أشهر تعبيرات بوتين الجسدية لبث الخوف، وبصفه عامه رغم أن معظم تعبيرات بوتين خلال خطاب إعلان الحرب توحي بهدوء الأعصاب إلا أن وجنتيه وحركة شفاهه فضحت شعوره بالغضب.