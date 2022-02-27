السويد تتخذ قرارًا استثنائيًا بمنح أوكرانيا 5 آلاف قاذفة مضادة للدروع

انضمت السويد إلى الدول المانحة للأسلحة إلى أوكرانيا؛ في إطار الدعم على خلفية العمليات العسكرية الروسية ضد كييف.

وقالت رئيس وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، إن بلادها ستسلم أوكرانيا أسلحة مضادة للدروع في خروج عن عقيدتها.

وكشفت أندرسون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنها سترسل إلى كييف أيضا 5 آلاف قاذفة مضادة للدروع.

وأكدت رئيسة وزراء السويد، أن هذا القرار "الاستثنائي" غير مسبوق منذ عام 1939، عندما ساعدت السويد فنلندا؛ إثر تعرضها لهجوم من الاتحاد السوفياتي.

وفي الدنمارك، كشف ميته فريدريكسن رئيس الوزراء أن الدنمارك ستزود أوكرانيا بأكثر من 2700 صاروخ مضاد للدبابات.

وبدأت عدة دول غربية تسليم أسلحة ومعدات دفاعية إلى السلطات الأوكرانية، مع دخول الحرب مع روسيا يومها الثالث ووصول المعارك إلى مشارف كييف.

وفي بيان، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم السبت، اتفاقهما مع 25 دولة على تزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح في إطار القتال الدائر مع روسيا.

فيما قالت وزارة الدفاع التشيكية إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.

وقالت الوزارة إن الشحنة، التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيوكي إلى موقع تختاره أوكرانيا.