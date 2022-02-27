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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إشادة برلمانية بجهود وزارة الهجرة لحل أزمة المصريين فى أوكرانيا.. نواب: القيادة السياسية تقدم العون لأبناء الوطن في كل مكان

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

برلماني: القيادة السياسية حريصة على تقديم العون تجاه أبناء الوطن
أميرة أبوشقة: مجهودات وزارة الهجرة لحل أزمة المصريين في أوكرانيا رائعة
 

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا، خصوصا مدينة خاركيف، تم توجيههم بعدم الخروج من المنازل، بسبب الحصار وقذف الصواريخ الروسية.

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن السفارة المصرية في كييف وجهت من خلال موقعها الإلكتروني تحذيرات إلى المواطنين، مؤكدة أن المصريين في المدن الغربية لأوكرانيا من حقهم التوجه إلى الحدود البولندية أو رومانيا أو المجر، وهذا من خلال إرسال رسالة مسبقة إلي السفارة.

وأوضحت نبيلة مكرم، أن هناك تكدسا كبيرا على الحدود ويجب أن يكون المصريين مستعدين للانتظار هناك من أجل عودتهم بسلام، مؤكدة أن هناك مواطن مصري أصيب في مدينة خاركيف على الحدود الروسية وهو مصري متزوج من أوكرانية، وحالته مستقرة وهو الآن في المستشفى.

وفي هذا الصدد، قال عدد من النواب، إن هناك عدة تيسيرات قدمتها وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج تمثلت في تسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن، وإتاحة أرقام تواصل مباشر، لحل أي مشكلة تواجه المصريين خلال تحركهم إلى المناطق الآمنة، مؤكداين أن هناك حرص شديد من جانب القيادة السياسية علي تقديم العون تجاه أبناء الوطن في كل مكان .

وأشادت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ، بالجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والدور الكبير الذي تقوم به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجره ، في تقديم الدعم والمساعدة للمصريين العالقين في اوكرانيا ، مؤكدة أن سرعة استجابة الوزيرة لمعاناة المصريين المقيمين في مدن اوكرانيا يؤكد حرصها علي مصلحة المصريين في الخارج ووضعها فوق كل اعتبار وأنها تقوم بمجهود فوق العادة .

وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المتابع لسياق الأحداث ولغرفه العمليات التي دشنتها وزارة الهجره من بداية الازمه  لاستقبال استغاثات المصريين بالخارج ، وسرعة إرشادهم للمناطق الآمنة، وتقديم العون لهم يؤكد استشعارها بالمسؤولية الوطنيه تجاه أبناء الوطن في كل مكان .

ولفتت أبوشقة إلى أن المصريين بخير بفضل مجهودات الدولة المصرية وأجهزتها المعنيه التي لم تتأخر في تقديم كل سبل الدعم المباشرة للحفاظ علي أرواح المصريين ، في ظل الحرب القائمه بين موسكو وكييف .

وتابعت أبوشقه أن مجلس النواب خلف الدوله المصرية والحكومة في تقديم كافة أوجه الدعم لإجلاء المصريين من مناطق الحروب إيمانا بالدور الوطني تجاه أبناء الجاليه المصريه في الخارج.

كما، أشاد علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في متابعة اوضاع الجاليات المصرية في أوكرانيا، ومتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية الأوكرانية، في إطار المتابعة المستمرة لموقف أبنائنا في أوكرانيا.

وثمن قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم، حرص السفيرة نبيلة مكرم على متابعة أعداد المصريين الذين  قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية في أماكن الاختباء، والتأكد من سلامة أبناء الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، وموقف المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية والبولندية والمجرية والسلوفاكية، لافتا الي ان الوزيرة اطمأنت على أوضاعهم ووصولهم في سلام إلى هذه الحدود بسلام.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن هناك عدة تيسيرات قدمتها وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج تمثلت في تسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن، وإتاحة أرقام تواصل مباشر، لحل أي مشكلة تواجه المصريين خلال تحركهم إلى المناطق الآمنة، مؤكداً أن هناك حرص شديد من جانب القيادة السياسية علي تقديم العون تجاه أبناء الوطن في كل مكان .

جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عقدت، اجتماعًا اليوم عبر تطبيق "زووم" بممثلي الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية، لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

أبوشقة وزيرة الهجرة السفارة المصرية لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة الهجرة القيادة السياسية السفيرة نبيلة مكرم قناة الحدث

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