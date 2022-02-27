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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: روسيا تمتلك 7 آلاف رأس نووي

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الوضع داخل أوكرانيا خطر والحركة تزداد صعوبة وخاصة أن روسيا  منعت الحركة في المجال الجوي .
 

وطالب أحمد موسي خلال برنامجه 'على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدى البلد، المصريين بالالتزام بالأماكن الآمنه داخل أوكرانيا لعدم علم أحد بما سيحدث .
 

وأضاف أحمد موسي ، أن بوتن تحدث على السلاح النووي والغرب استخدموا القنبلة النووية المالية وتعاملوا بنظام سويفت المالي وهو نظام مدمر لروسيا.
 

وأوضح أن هذا النظام يمنع روسيا من التعامل أو تحويل أي دولار وهو شبكة خاصة للبنوك العالمية ، والرد عليه كان من بوتين بالاستعداد للسلاح النووي 
 

وكشف موسى عن أن روسيا تمتلك أكبر قوة نووية في العالم بمعدل ٧ آلاف سلاح ورأس نووي.

أوكرانيا روسيا أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى القنبلة النووية نظام سويفت

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