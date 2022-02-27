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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأطفال يدفعون فاتورة المعارك.. رجل أوكراني يودع طفلته للذهاب إلى الحرب

الاب و إبنته
الاب و إبنته

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل أوكراني انهمر في البكاء بعد أن اضطر لمغادرة منزله بسبب استدعاء الجيش الأوكراني للمدنيين للدفاع عن أوكرانيا بعد الهجوم الروسي. 


ظهر في الفيديو رجل يترك طفلته باكية للذهاب للمشاركة في الحرب أمام الجيش الروسي، في مشهد مؤثر تسبب في إثارة الغضب بين رواد التواصل الإجتماعي . 

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وحسب ما ورد في الفيديو بكت الطفلة وهي تحتضن والدها وترفض الصعود إلى الحافلة التي ستنقلها إلى مكان آخر و تترك والدها لينضم لصفوف الجيش . 


وتسبب الفيديو الذي انهار الأب في البكاء مع إبنته الذي شاهده الآلاف من الرواد في إثارة الجدل و تأكيدهم أن الخاسر الوحيد من الحروب هم الشعوب وأن الأطفال يدفعون فاتورة الأخطاء السياسية.
جدير بالذكر عدد كبير من الشعب الأوكراني نزح إلى حدود البلاد القريبة من أوكرانيا والجاهزة لإستقبالهم، ورفع الجيش الأوكراني حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الجيش الروسي منذ أيام بعد قصف روسيا عدد من المواقع الاستراتيجية الهامة في أوكرانيا .  

 

https://www.instagram.com/p/CaX0LnJliJC/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a6f1f8c8-2c89-4f01-9705-d8630c55e8fc

مقطع فيديو رجل أوكراني البكاء الجيش الأوكراني روسيا

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