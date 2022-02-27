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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتجنب حجب نتيجة الترم الأول.. طرق دفع المصروفات الدراسية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

ونوضح طرق سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للجامعة.

١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع الالكتروني الخاص بكل منهم.

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٢- يمكن التوجه لأحد البنوك وإيداع المصروفات، وتحويلها الكترونيا عبر البرنامج الإلكترونى الخاص بالبنك.

٣-  يمكن السداد عبر فروعى كل من "أمان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه.

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى ، ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط : 
http://app2.helwan.edu.eg/
http://app1.helwan.edu.eg/

ونوهت كليات جامعة حلوان بأنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

دفع المصروفات الدراسية جامعة حلوان سداد مصروفات العام الدراسى حجب النتائج اخبار التعليم

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