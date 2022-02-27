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تعليم

الإدارة العامة للمكتبات تفتتح المعرض السنوي السادس للكتاب بجامعة حلوان

الدكتورة منى فؤاد
الدكتورة منى فؤاد عطية

افتتحت الإدارة العامة للمكتبات بـ جامعة حلوان، المعرض السنوي السادس  للكتاب ، و ذلك انطلاقا من إيمان جامعة حلوان بأهمية القراءة و بمشاركة كبرى دور النشر.

ويقام المعرض تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  وأشراف الأستاذة سحر محمد بهي الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، على أهمية القراءة للجميع فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتثقيفهم واكسابهم العديد من المهارات، وتزيد من تحلى الأفراد بالأخلاق الحميدة والسلوك المستقيم وتساعدهم في الترويح عن أنفسهم حيث إن القراءة أيضا غذاء الروح.

نائب رئيس جامعة حلوان تفتحت معرض الكتاب 

وأضافت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المعرض يساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية .

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واشارت الدكتورة فؤاد أن المعرض يشارك فيه مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية حيث يشارك فيه  ( مؤسسة الأهرام _ المكتبة الأكاديمية _ ميرك _ الانجلو _ المؤسسة الدولية للكتاب _ سمارت _ روابط  _ المجموعة العربية للنشر _ إيمك _ mk للنشر _ مؤسسة إيداع للنشر ) وأن هذا الامر الذي سيعود بالنفع والتوعية والتثقيف لطلاب الجامعة.

وبدأت فعاليات المعرض صباح اليوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢  فى تمام الساعة العاشرة  ويستمر حتى الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢ بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعى.

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء المعرض.

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