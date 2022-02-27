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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني: لا يوجد أحد في العالم الآن يستخدم السلاح النووي.. فيديو

الحسيني
الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه منذ عدة سنوات قام الرئيس السيسي بتوسيع الرقع الزراعية في مصر المزروعة بالقمح وعمل صوامع لتخزين القمح والحبوب والآن لدينا مساحات أوسع مزروعة بالقمح ولدينا صوامع بالمواصفات العالمية للتخزين، وهذه القرارات كانت استباقية للتصدي لأي أزمة مثل الحرب في أوكرانيا.

وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامج "التاسعة" على القناة "الأولي المصرية"، أن مصر آمنة بعقلية استراتيجية تقود البلاد، مؤكدا انه لا يوجد أحد في العالم الآن يستخدم السلاح النووي بعد هيروشيما وناجازاكي.

وأوضح الحسيني، أن السلاح النووي دائما يستخدم كـ أداة ردع سياسي، وبوتين خلال حديثه قال “تأهب قوات الردع النووي”، ولم يقل أنه سيضرب بالنووي.

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