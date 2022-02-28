عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية..

اقتصاد الإمارات.. 1.9 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال 2021

الامارات المتحدة
الامارات المتحدة

بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم إماراتي محققة نموا بنسبة 27% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 11% مقارنة بعام 2019.

وشمل النمو، جميع مكونات التجارة الخارجية للامارات بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير.

و شهدت أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات الدولة زيادة بنسب متفاوتة الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم مسجلة رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، ومحققة نموا بنسبة 33.3% مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3% مقارنة مع 2019.

و أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن أداء التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات يثبت مجددا أن دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعد المركز الأكثر حيوية ونشاطا للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية، وقال إن النمو الشامل الذي حققته تجارة الدولة في مكوناتها كافة يأتي ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في الدولة والسياسات الحكومية الاستباقية لتعزيز الجاذبية التجارية للدولة وتنويع وتوسيع شراكاتها التجارية مع الأسواق العالمية.

و أضاف: "التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11% نموا عن مرحلة ما قبل الجائحة كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نموا منهجيا ومتكاملا يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة".

من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي تم تسجيلها لعام 2021 تمثل إنجازا حقيقيا ومحطة مشرفة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الوطني ويعد أحد مرتكزات السمعة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد والتجارة إقليميا و عالميا.

و أضاف : " بفضل دعم القيادة الرشيدة، شهد العامان الماضيان معدلات نمو جيدة في أنشطة التجارة التي تتخذ اليوم منحى أكثر إيجابية يعكس النمو المتزايد في حركة التجارة الخارجية للدولة عموما و في تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية على وجه الخصوص و التي ما زالت تواصل قفزاتها التنموية لتسجل اليوم رقما قياسيا و نسب نمو مرتفعة قياسا بعامي 2020 و2019".

و أكد أن هذه النتائج تأتي في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين وما تنطوي عليه من جهود متواصلة تنفذها الدولة للارتقاء بمكانتها على خريطة التجارة الدولية وضمان بيئة تجارية جاذبة ونشطة ومنفتحة على العالم ومرتبطة بشبكة متنوعة وقوية من سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يصب في توفير أسس متينة لاستدامة معطيات النمو للتجارة الخارجية للدولة على مدى السنوات المقبلة.. و لا شك في أن هذه النتائج ستعزز الثقة لدى أصحاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة وكذلك الشركاء التجاريين من مختلف دول العالم بأهمية الإمارات كعاصمة للتجارة وتسلط الضوء على ما تمتلكه الدولة من ممكنات وفرص لمزاولة الأنشطة والأعمال التجارية".

و أوضحت بيانات التجارة لعام 2021 أن القيمة الإجمالية لإعادة التصدير بلغت ما قيمته 521.3 مليار درهم محققة نموا بنسبة 27.7% مقارنة مع 2020 وما نسبته 1.6% مقارنة بعام 2019فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات الدولة خلال عام 2021 نحو تريليون درهم، بنمو 23.8% عن عام 2020، ونحو 7% عن عام 2019.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في عام 2021 حيث تستحوذ على 11.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليار درهم بنمو 27% عن 2020 وبنسبة 19.8% عن 2019. وفي المرتبة الثانية جاءت الهند التي تستحوذ على 8.7% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية وبقيمة 164.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية ثالثة بنسبة مساهمة 6.6وبقيمة 125 مليار درهم خلال 2021 محققة نموا بنسبة 20% مقارنة مع 2020 وما نسبته 10.1% مقارنة مع 2019، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية التي حقق التبادل التجاري معها نموا بنسبة 8.1% مقارنة مع 2020.. وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.

وفيما يخص الوجهات التصديرية للدولة، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى حيث تستحوذ على 13.8% من إجمالي صادرات الدولة، واستقبلت ما قيمته 50 مليار درهم من الصادرات الإماراتية بنمو 150% عن 2020 وبنحو 100% عن 2019.. وجاءت المملكة العربية السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية بنسبة مساهمة 10.7%، واستقبلت 38 مليار درهم من صادرات الدولة محققة نموا بنسبة 48% مقارنة مع 2020 وبنسبة 22.4% مقارنة مع 2019.

الامارات التجارة الخارجية السعودية الصين درهم إماراتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

انفجار في وسط أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوي بـ كييف| فيديو

متحدث الرئاسة: لا توجد أي مشكلة في الأرز ومخزون القمح يكفي لنهاية العام

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات| غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع وفد فنزويلي

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يؤكد التزام المملكة باتفاق أوبك بلس

حمادة صدقي: الأهلى واجه الهلال بدون أنياب ومواجهتى المريخ فرصة لتصحيح المسار

تفاصيل العقوبات اليابانية الجديدة ضد روسيا

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للمصري المصاب في أوكرانيا

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

برشلونة يدك شباك أتليتك بيلباو برباعية بالدوري الاسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ