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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيلاروسيا تعلن التصويت على دستور يتيح نشر أسلحة نووية

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

أعلنت بيلاروسيا، اليوم الإثنين، أن الأغلبية صوتت لصالح التغيير الدستوري في استفتاء اليوم.

ومن المقرر أن يتم كتابة دستور جديد يلغي الوضع غير النووي للبلاد، مما قد يمهد الطريق لنشر الأسلحة النووية الروسية في البلاد.

ووجه رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأحد، اتهاما لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بقمع شعبه والكذب، على حد قوله.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال لوكاشينكو إن الرئيس الأوكراني كان ينفذ قرارات الغرب، مشيرا إلى أن كييف تواصل نشر منظوماتها الصاروخية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أنه يتم توزيع السلاح في أوكرانيا على "النازيين الجدد"، موضحا أن ما يجري هناك هو نزاع وليس حربا.

وأكد أن بلاده لا تشارك في حرب روسيا في أوكرانيا، حيث إن "موسكو لديها كل الإمكانيات ولا تحتاج لقواتنا ومعداتنا".

وشدد لوكاشينكو على أن بلاده لا تحارب الشعب الأوكراني.

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