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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة على الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بعدد من الأقسام والمراكز، وجرى ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة نارية وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، شملت أقسام بنها والقناطر والخانكة وقها.


وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 160 جرام من مخدر الحشيش، و90 جرام من مخدر الهيروين، و58 قرص مخدر، و250 جرام من مخدر الاستروكس، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، واعيرة نارية من ذات العيار ومبلغ مالى وهاتفى محمول.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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