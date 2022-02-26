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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 21 قطعة سلاح وتنفيذ 14017 حكمًا قضائيًّا بحملة أمنية في القليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية، من ضبط 21 قطعة سلاح ناري وأبيض، و50 قضية اتجار في المواد المخدرة، بجانب تنفيذ 14017 حكمًا قضائيًّا متنوعا، وذلك من خلال حملة أمنية مكبرة عدد من دوائر الأقسام والمراكز بالقليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية بشن حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى تستهدف عدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

 

وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 21 قطعة سلاح ناري وأبيض، 50 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 59 متهما لـ 30 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 14017 حكما قضائيًا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية اخبار محافظة القليوبية النيابة العامة حملة امنية الأجهزة الامنية

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