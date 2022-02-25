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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب صدمه قطار «شبين القناطر- قليوب» في القليوبية

قطار
قطار

لقى طالب مصرعه، صدمه قطار «شبين القناطر- قليوب» في القليوبية أثناء عبوره القضبان من مكان غير قانوني بين قريتي كفر شبين وطحا.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوفاة طالب ثانوي، إثر اصطدام قطار شبين به فتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفى يدعى «حامد ا. ع.»، 16 سنة.

وتبين من التحريات أن الطالب أثناء قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بين قريتي كفر شبين وطحا صدمه القطار وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

القليوبية أمن القليوبية شبين القناطر النيابة العامة قليوب

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