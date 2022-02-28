مدير مستشفى عزل بجامعة عين شمس: الجرعة الثالثة التنشيطية تقلل من فرصة الإصابة بكورونا.. استعدادات المستشفيات لمواجهة متحورات الفيروس

_مدير مستشفى عزل: الجرعة الثالثة التنشيطية تقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا

_استعدادات المستشفيات لمواجهة «موجة كورونا الرابعة»

_ تطعيم كافة منتسبي جامعة عين شمس بفيروس كورونا

قال الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني التابعة لجامعة عين شمس، إن الجرعة الثالثة التنشيطية مفيدة وتعزز المناعة وتقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف إن الجرعة التعزيزية ليست من الضروري أن تكون من نفس اللقاح السابق، معقبا "الهدف من اللقاح هو رفع استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع الفيروس".

وشدد الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفي الميداني على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، التي تتمثل في ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص، والتهوية الجيدة، وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، والحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت.

وأشار الدكتور أسامة أشرف إلي أنه سوف تقل أعداد مصابي فيروس كورونا مع دخول الفصل الصيفي.

كشف الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني التابع لجامعة عين شمس ،عن أعراض متحور كورونا الجديد "أوميكرون" مشيرا إلى أنها تتمثل في التعب الشديد وآلام عضلية خفيفة وسعال أو الشم وصعوبة في التنفس قائلا "نفس الأعراض ولكن أشد".

وأكد مدير مستشفى العزل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن أعراض المتحور الجديد أوميكرون مع اتباع نفس بروتكول العلاج.

وأشار الدكتور أسامة أشرف الي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" .

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ان المستشفي مستعدة من حيث الأطباء والتمريض والأدوية والتجهيزات .

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تشابه أي أعراض إصابة فيروسية، مشيرا إلى أن المتوقع حدوث تحورات جديدة لفيروس كورونا.

وأضاف أنه تمت الموافقة على الميزانية الخاصة بتوفير الاختبار الخاص بمتحور أوميكرون، الذى يعتمد على عدد من المواد التى وفرتها هيئة الشراء الموحد، ويتم أولا عمل تحليل PCR وعند إيجابية التحليل يتم تحديد نوع المتغير الموجود لدى الشخص أو السلالة المصاب بها ومنها أوميكرون.

فيما أكد الدكتور علي الأنور مدير مستشفيات جامعة عين شمس أن المستشفيات تخدم أكثر من 3 ملايين مريض سنويا بكافة التخصصات ونعمل علي تقديم خدمة طبية عالية للمواطن المصري، وهذا الرقم سوف يزداد بعد الانتهاء من المدينة الطبية.. ويتم الآن تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف يتم افتتاح المدينة الطبية بجامعة عين شمس 30 يونيو عام 2022، وسيكون بها كافة الإمكانيات الحديثة المتطورة بكافة التخصصات هذا إضافة الي تطوير كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة مميزة سوء بمستشفي الدمرداش او عين شمس التخصصي وغيرها من المستشفيات.

وأشار الدكتور علي الأنور أن هناك مجهودات كبيرة تقدمها مستشفيات الجامعية بعين شمس من الأطقم الطبية والعاملين بها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد لتقديم الرعاية لهم منذ بدء تفشي الفيروس أهمها تحويل مستشفي العبور إلى مستشفى عزل، إضافة إلى تخصيص مستشفى الشهيد المهندس احمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ، خاصة أن جامعة عين شمس أنشأت أول مستشفى ميداني بأحدث التجهيزات وفي بعض الاحيان كان يوجد 200 سرير خاص بمصابي كورونا.

وأوضح أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أصدر قرارًا بتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطة مُحكمة لتوفير لقاحات كورونا لجميع طلاب الجامعة، لتنفيذ عملية انتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بجميع الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات لحفظ عبوات اللقاحات، وانتشارها في كليات الجامعة لتطعيم كافة منتسبيها في أماكن عملهم لضمان عدم تعطل عجلة العمل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.

وأضاف ان مستشفي عين شمس التخصصي تستعد قريبا لزراعة الرئة اول جراحة رئة في مصر ولكن يوجد بعض التجهيزات لإجراء أول جراحه مشيرا الي تم إجراء أول زراعة كبد في مصر قام بها فريق طبي رائد بقيادة الدكتور محمود المتيني أستاذ جراحة الكبد ورئيس جامعة عين شمس من متبرع حي بالتعاون مع نخبة من الخبراء الأجانب منذ عشرين عاماً، وعلى مدار السنوات العشرين الماضية تم اجرى الفريق الطبى لجامعة عين شمس 1500 عملية زراعة كبد في 3 مستشفيات هي: مستشفى وادي النيل ومستشفى مصر للطيران ومستشفى عين شمس التخصصي، وتم إجراء 460 حالة منها بمستشفى عين شمس التخصصى، وأول عملية زراعة كبد في مصر أجراها فريق مصري 100% كانت في عام 2004.