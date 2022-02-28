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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن تعلن تسهيل خروج 233 من مواطنيها الأراضي الأوكرانية

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها سهلت إجراءات عبور ودخول 233 أردنيا، إلى المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن الدول التي سهلت إجراءات عبور الأردنيين إليها، حيث يوجد على حدودها موظفو السفارة الأردنية: رومانيا 121، بولندا 49، هنغاريا 24، سلوفاكيا 27، مولدوفا 12.

وأكدت أنه "تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بأشكال المساعدة كافة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة".

وبلغ عدد الأردنيين الذين سجلوا على رابط إلكتروني فعلته وزارة الخارجية قبل أسبوعين لتحديث بيانات المواطنين المقيمين في أوكرانيا 1430 مواطنا وفق الوزارة الأحد.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد اعلنت الأحد عن وصول 19 أردنيا من أوكرانيا عبر العاصمة بوخارست وبودابست، بتنسيق خلية الأزمة في مركز عمليات الوزارة والمؤسسات والجهات الأردنية المختصة والسفارة في رومانيا.

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