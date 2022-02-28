فريق الجونة للبراعم يتصدر مجموعته ببطولة دوري الجمهورية

تمكن فريق الجونة للبراعم مواليد ٢٠١١ من احتلال صدارة المجموعة السادسة لبطولة دورى الجمهورية للموسم الحالى ٢٠٢١-٢٠٢٢.



الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين الموهوبين بقيادة مدربهم المتميز كابتن سمير الجابرى تحت قيادة مدير القطاع كابتن عبد الرحمن طارق يحيى ونائب مدير القطاع كابتن عمرو عبيد.



جدير بالذكر أن الفريق تم تدعيمه بمجموعة لاعبين مميزة من مواليد ٢٠١٢ تحت قيادة مدربهم كابتن مصطفى الباز .



وتم تصعيد ٣ لاعبين متميزين لفريق ٢٠١١ - باسم عاشور ( بيسو ) الجناح الأيمن - زياد محمد ( زيزو ) لاعب نصف الملعب - ياسين يوسف الجناح الأيسر .



وقد تمكن الفريق من احتلال المركز الاول بالمجموعة السادسة بعد تألق كبير من مجموعة الاعبيبن المتميزين مثل ايكا حارس المرمى

يوسف ايمن ، ومالك محمد ، وعمرو مصطفى ، محمد هيثم ، ومحمد مصطفى ، فى الخط الدفاع - وياسين محمود ، والحسن على ، وديدو ، واسماعيل ، والسيد الفرماوى ، ومادو ، وموكا ، وبيسو ، وزيزو ، وياسين يوسف ، فى نصف الملعب ومحمد مجدى مو ويونس رامح واحمد خالد فى خط الهجوم.



وأثنى مدرب الفريق كابتن سمير الجابرى على مجموعة اللاعبين بالفريق ويرى انه سوف يكون لهم مستقبل باهر وخصوصًا الهداف المتميز محمد مجدى ( مو ) ويونس رامح ، ومالك محمد ، وياسين محمود وعمرو مصطفى وحارس المرمى ايكا ، ومجموعة اللاعبين مواليد ٢٠١٢ الذين تم تصعيدهم باسم عاشور ( بيسو ) وزياد محمد ( زيزو ) وياسين يوسف.