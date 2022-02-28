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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه أسيوط:رفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ لـ105 ألف م3/يوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الإجتماع الثالث للجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط .

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والدكتور محمد زين العابدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط،  و الدكتور وحيد مصطفى مدير الطب الوقائي بأسيوط، والعميد حاتم محمد فرغلي رئيس قسم شرطة المسطحات بأسيوط، والمهندسة هالة محمود فرغلي محمد مدير إداراة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، والدكتورة مرام على عبد المالك مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط، والكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة، لمناقشة قرارات اللجنة العليا للمياه ونتائج زيارة اللجنة الوزارية والوقوف على الوضع الحالي للآبار الإرتوازي؛ وأهم إجراءات الشركة تجاه تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمياه.

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ناقش الإجتماع أهم إجراءات الشركة لتحليل عينات الآبار المزمع عرضها على اللجنة العليا للمياه بمعامل مديرية الصحة بأسيوط ، كما ناقشة الجلسة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والصحي دراسة تقيم الأثر البيئي لأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ والجارى عمل إحلال وتجديد بها لرفع كفاءتها التصميمية من 70 ألف م3/يوم إلى  ، وتحسين كفاءة السيب النهائي بإضافة فلتر قرصي، وتطوير نظام المعالجة إلى معالجة ثلاثية وذلك بهدف ايقاف اعمال التفتيش علي المحطة .

كما عرض الإجتماع رسم إطار تنفيذ مشروع معالجة الحمأة بمجمع محطات معالجة الصرف الصحي بعرب المدابع، حتى يتواكب مع الإشتراطات العالمية التي تسعي إلي الإلتزام بالإطار الصحي والبيئي وتسعي إلي  تحقيق أقصي استفادة ممكنة منها في مجال الزراعة .

وأختتمت الجلسة بمناقشة إجراءات الشركة لدق عدد 25 بئر إنتاجي جديد علي مستوي نطاق المحافظة نحو تحقيق أعلي مؤشرات الأداء الخدمي الهادف إلي تقديم خدمة مميزة ومستدامة في شتي الأنحاء مهما كلف ذلك من وقت أو جهد .

مياة الشرب الصرف الصحى محافظة أسيوط الوادى الجديد أسيوط شرطة المسطحات بأسيوط

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