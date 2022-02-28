4 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم الاثنين

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، مقارنه بأسعار أمس الاحد على مستوى جميع الأعيرة بزيادة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28 -2-2022 ، 834 جنيها مقارنة بـ 830 جنيها خلال تعاملات أمس بينما سجل سعر جرام الذهب عيار21 : 813 جنيها الأسبوع قبل الماضي و 793 جنيه الأسبوع السابق له ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021 ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 80 جنيها.

وسجل سعر الذهب من عيار 18 نحو 715 جنيها للجرام الواحد ، ووصلت أسعار الذهب من عيار 24 إلى 953 جنيها للجرام، وسجل سعر الأوقية 1897 دولار .

قال ناجي فرج،مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب، إن الذهب يعكس الأوضاع العالمية، ويتأثر بكافة الأوضاع، متابعا: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في حدوث قفزة عالية في أسعار الذهب.

وأضاف "ناجي فرج" خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن سعر الذهب ارتفع خلال شهر واحد بقيمه 50 جنيها، متابعا: الذهب وصل إلى 1975 دولارا في خلال 3 ساعات وهو ما انعكس محليًا على أسعار الذهب في الأسواق وارتفاع من 820 جنيه إلى 865 جنيه للجرام في خلال 3 ساعات.

وأوضح أن الفترة الحالية ستتهافت خلالها البنوك المركزية لعمل احتياطي من الذهب، متابعا: الذهب العملة العالمية المعتمدة في كافة أنحاء العالم، ولذلك نتوقع أن تحدث زيادة في أسعاره خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الذهب إلى 2000 دولار، وسعر الجرام سيصل لـ 900 جنيه، متابعا:" الذهب كـ استثمار لا يخسر