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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شخصيات مصرية بثقافة الأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الفكرية والثقافية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد  الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الورش الإبداعية ضرورة لخلق مبدع حقيقي" أوضح محمد جاد المولى دور الورش الإبداعية في تنمية المواهب ومن المنوط به عمل وتنوع الورش الإبداعية وتنوع الورش ودور المبدعين، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "أمراض الضغط المرتفع" وتحدثت باتعة نوبي مسئول الإعلام بالصحة عن طغط الدم المرتفع وأعراضه وأخطاره والوقاية منه والتغذية المناسبة لمريض الضغط، أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"بناء الدولة الجديدة" وتحدث على حسان خضرى عن إنجاز بناء الدولة الجديدة والطرق والكبارى ومبادرة حياة كريمة وإستصلاح الأراضي.

أقامت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "المعلم المصري قدوة ونبراس" وتحدث محمود عبد الموجود عن المعلم المصري القديم"حسى راع" وشخصية المعلم وفضله وهو القدوة للأجيال، نظمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان" شخصيات مصرية د. طه حسين" وتحدث محمد محمد الصادق عن مولده وأعماله ومولفاته والأوسمة والجوائز، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان" التسلسل الزمني لأهم حضارات العالم"وتحدث عمرو عبد الصبور عن الحضارة السومرية والفرعونية والهندية والصينية واليونانية والأغريقية والرومانية والفارسية والإسلامية.

نظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" الزجل وشعر العامية" أوضح الشاعر وليد الضوي أنه أهتم كثيرا من الناس السنوات القليلة الماضية بالشعر العامي بفضل وسائل الإعلام الموجودة، ونظم القصر فعاليات اليوم السابع وختام ورشة الجلود وعمل معرض للمنتجات وتكريم المتدربين تنفيذ سحر بغدادى،  وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكى قصة "هاجرت العصافير" للمؤلف شوقى على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال المواهب الفنية ودعم المواهب الشابة في الغناء والشعر ومواهب في إلقاء الشعر وألقت الطالبة يارا أحمد قصيدة بعنوان" الأم "، وفارس علي وزجل عن عيد الحب.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية بعنوان "انتصرنا" للشاعر محمد إبراهيم، وأعد دوري ثقافي في المعلومات العامة أدارته أسماء محمد، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان "ذئب يوسف"ألقتها أسماء محمود، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكى بعنوان" العادات و التقاليد" وأوضحت سلوى جودة أن العادات هي اعراف يتوارثها الأجيال والتقاليد الأفعال الماضية الممتدة عبر الزمان وتتناقلها الأجيال وأهمية العادات والتقاليد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى  ورشة حكاية قصة بعنوان"نصيحة السلحفاء" سردتها مينا عادل أنور وتحدث عن نجاح العمل الجماعى والقوة هى إستخدام العقل وليس بالحجم وتوزيع العمل بالطرق الصحيحة وإتقانه يساعد على نجاحه.

سياسة وزارة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم نشر الثقافة وتنمية المهارات الفكرية الهيئة العامة لقصور الثقافة الأنشطة الثقافية والفنية

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